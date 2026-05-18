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18.05.2026 06:31:29
HWASEUNG R A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
HWASEUNG R A hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Es stand ein EPS von 310,00 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HWASEUNG R A noch ein Gewinn pro Aktie von 378,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,56 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 421,45 Milliarden KRW. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 455,91 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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