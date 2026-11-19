HWASEUNG R A hat am 16.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 258,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 212,00 KRW erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,64 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 445,51 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 452,84 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at