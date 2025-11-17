HWASEUNG R A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

HWASEUNG R A hat am 14.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf 212,00 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel hatte HWASEUNG R A -8,000 KRW je Aktie verdient.

Das vergangene Quartal hat HWASEUNG R A mit einem Umsatz von insgesamt 445,51 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 425,30 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 4,75 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at