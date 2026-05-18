Hwashin: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hwashin hat am 15.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 815,00 KRW eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 838,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 505,58 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 473,41 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.at