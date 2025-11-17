Hwashin stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hwashin gab am 14.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 517,00 KRW gegenüber -248,000 KRW im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 485,88 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hwashin 418,63 Milliarden KRW umgesetzt.

