Hwashin hat am 16.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 1477,00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 517,00 KRW erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 1,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 491,91 Milliarden KRW umgesetzt, gegenüber 485,88 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at