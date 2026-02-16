Hwashin zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hwashin hat am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 591,02 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 530,00 KRW je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 512,36 Milliarden KRW – das entspricht einem Zuwachs von 14,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 448,93 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1946,57 KRW präsentiert. Im Vorjahr hatte Hwashin ein EPS von 1542,00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 1 962,48 Milliarden KRW – ein Plus von 14,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hwashin 1 712,32 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

