Hwatsing Technology A: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hwatsing Technology A lud am 27.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 0,83 CNY. Im letzten Jahr hatte Hwatsing Technology A einen Gewinn von 0,860 CNY je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 52,35 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,45 Milliarden CNY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 954,7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Für das Jahresviertel hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,25 CNY gerechnet. Die Prognose für den Umsatz hatten sie auf 1,51 Milliarden CNY taxiert.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 3,08 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,90 CNY erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite standen 4,65 Milliarden CNY in den Büchern. Im Vorjahr hatte das Unternehmen 3,38 Milliarden CNY umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Geschäftsjahr hatten sich Analysten im Durchschnitt zuvor auf einen Gewinn von 3,43 CNY je Aktie sowie einen Umsatz von 4,58 Milliarden CNY festgelegt.

Redaktion finanzen.at