Hwatsing Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hwatsing Technology A lud am 31.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2025 endete.

Das EPS wurde auf 0,81 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,820 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hwatsing Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 955,0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 30,28 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at