Hwatsing Technology A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hwatsing Technology A hat am 22.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Das EPS belief sich auf 0,70 CNY gegenüber 0,660 CNY je Aktie im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal hat Hwatsing Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 1,20 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 912,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 31,66 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at