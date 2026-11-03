Hwatsing Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hwatsing Technology A hat am 31.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,89 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,580 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde auf 1,54 Milliarden CNY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,24 Milliarden CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at