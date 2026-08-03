HWGG Entertainment präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

HWGG Entertainment äußerte sich am 31.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Umsatzseitig standen 0,1 Millionen USD in den Büchern – ein Minus von 40,91 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem HWGG Entertainment 0,2 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at