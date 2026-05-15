HWH International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HWH International veröffentlichte am 13.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

HWH International vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,08 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat HWH International 0,1 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 80,0 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 0,3 Millionen USD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at