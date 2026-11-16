HWH International: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

HWH International veröffentlichte am 13.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,15 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 0,1 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 66,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at