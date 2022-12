HWWI: Deutsche Wirtschaft weiterhin im Krisenmodus

Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Das Hamburgische Weltwirtschaftsinstitut (HWWI) sieht die deutsche Wirtschaft in seiner neuen Konjunkturprognose "weiterhin im Krisenmodus". Für dieses Jahr sagen die Ökonomen insgesamt noch eine Zunahme des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um 1,6 Prozent voraus, für nächstes dann aber eine Schrumpfung um 0,5 Prozent und für 2024 wieder ein kräftigeres Wachstum von 1,9 Prozent. Trotz Krisen sei die deutsche Wirtschaft bis zum Herbst noch leicht gewachsen, die Inflation habe sich dabei allerdings beschleunigt. "Für das Winterhalbjahr 2022/23 zeichnet sich nun aber eine rezessive Entwicklung ab", erklärte das HWWI.

Ohne weitere Verschärfung der Krisenlage könne dann ab Frühjahr 2023 "mit einem Überschreiten der aktuellen Preisspitzen und einer Wiederbelebung der Wirtschaft" gerechnet werden. 2024 könnte die Wirtschaft dann weiter moderat wachsen. Für die Inflationsrate werde nach durchschnittlich 8,0 Prozent in diesem Jahr mit einer Abschwächung auf 6,5 Prozent 2023 und 2,7 Prozent 2024 gerechnet. "Auch wenn die Erzeugerpreise möglicherweise ihr Maximum überschritten haben, wird es auch im nächsten Jahr noch eine erhebliche Inflationsrate geben", sagte der wissenschaftliche Direktor des HWWI, Michael Berlemann.

"Der in den früheren HWWI-Prognosen dieses Jahres als Risiko beschriebene Worst Case, ein Andauern des Ukraine-Kriegs sowie damit verbunden eine Verknappung der Energieversorgung, insbesondere von Gas, mit entsprechend hohen Preisen, ist eingetreten", erklärte das HWWI in seiner Prognose. Zudem dauerten coronabedingte Krankheitsausfälle und Lieferkettenprobleme an. Das alles habe den Inflationsdruck weiter erhöht und die Wirtschaftstätigkeit gebremst. Die leichte Zunahme des BIP bis zum Herbst habe vor allem auf einer trotz Inflation deutlichen Erhöhung des privaten Konsums beruht.

Für die privaten Konsumausgaben erwartet das Institut 2022 eine Zunahme um 4,3 Prozent, 2023 einen Rückgang um 0,6 Prozent und 2024 eine Steigerung um 1,9 Prozent. Die Ausrüstungsinvestitionen sollen nach der Prognose dieses Jahr um 2,3 Prozent steigen, nächstes um 1,0 Prozent sinken und übernächstes wieder um 5,1 Prozent zulegen. Die Exporte nehmen demnach 2022 um 2,8 Prozent, 2023 um 2,2 Prozent und 2024 um 5,0 Prozent zu, und die Importe um 5,9 Prozent im laufenden, 2,0 Prozent im kommenden und 5,5 Prozent im übernächsten Jahr. Das HWWI rechnet zudem mit einer Arbeitslosenzahl von 2,42 Millionen in diesem, 2,54 Millionen im kommenden und 2,39 Millionen im übernächsten Jahr, und entsprechenden Arbeitslosenquoten von 5,1, 5,3 und 5,0 Prozent.

Dauerhafte Verteuerung von Energie

Sei kurz nach Ausbruch der Corona-Krise noch erwartet worden, dass der durch den ersten Lockdown bedingte Produktionseinbruch rasch wieder aufgeholt würde, so hätten sich durch den Ukraine-Krieg die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen doch nachhaltig verschlechtert. "Die Verteuerung von Energie dürfte, auch wenn sich die Preisspitzen wieder zurückbilden, dauerhaft sein." Handelsbeziehungen seien eingeschränkt worden, und die Wahrnehmung geopolitischer Risiken habe sich verschärft. Der weltweite Inflationsdruck lasse die Geldpolitik in immer mehr Ländern restriktiver agieren, und der finanzpolitische Handlungsspielraum sei enger geworden.

Das alles schränke die Wachstumsbedingungen ein, wobei Deutschland als Industrie- und Exportland besonders betroffen sei. "Der potenzielle Wachstumspfad ist somit zumindest mittelfristig flacher geworden, und ein baldiges Aufholen der Wachstumsausfälle der letzten Jahre scheint unter diesen Bedingungen kaum möglich", erklärten die Ökonomen. Für die nächste Zukunft, das Winterhalbjahr 2022/23, müsse nun mit Produktionseinschränkungen sowie insgesamt höheren Preisen und damit deutlich verminderter Kaufkraft für die privaten Haushalte gerechnet werden.

Vorausgesetzt, die geopolitische Lage verschärfe sich nicht weiter, sollte sich ab Frühjahr 2023 die Versorgungslage mit Energie verbessern, und die Preise für Energie sollten ihren Höhepunkt überschritten haben. Es gäbe dann geringere Produktionseinschränkungen, und mit im Jahresverlauf nachlassender Inflation sollte sich bei höheren Lohnabschlüssen die Kaufkraft und damit der Konsum der privaten Haushalte stabilisieren. Auch die Investitionsbereitschaft der Unternehmen sollte sich dann festigen. Bei allmählicher Wiederbelebung der Weltwirtschaft würden auch die Exporte deutlicher zunehmen. Die Risiken für eine ungünstigere Entwicklung blieben aber groß.

