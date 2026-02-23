23.02.2026 06:31:29

HY-LOK gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

HY-LOK hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1204,18 KRW beziffert. Ein Jahr zuvor waren 865,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 16,18 Prozent auf 57,35 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,37 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 4273,40 KRW beziffert. Im Jahr zuvor waren 3895,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 12,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 190,51 Milliarden KRW generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 214,57 Milliarden KRW ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
