HY-LOK legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

HY-LOK präsentierte am 08.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1288,05 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 941,00 KRW erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 10,42 Prozent auf 54,15 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 49,04 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at