10.11.2025 06:31:29
HY-LOK präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HY-LOK hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Es stand ein EPS von 1093,49 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HY-LOK noch ein Gewinn pro Aktie von 742,00 KRW in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,90 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 53,85 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 45,28 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.
