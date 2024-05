HY-LOK präsentierte Quartalsergebnisse

HY-LOK ließ sich am 08.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HY-LOK die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es stand ein EPS von 1171,74 KRW je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei HY-LOK noch ein Gewinn pro Aktie von 972,91 KRW in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 49,77 Milliarden KRW gegenüber 45,70 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

