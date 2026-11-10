|
10.11.2026 06:31:29
HY-LOK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
HY-LOK präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 853,58 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1139,00 KRW erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,28 Prozent auf 59,38 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,85 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!