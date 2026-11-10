HY-LOK: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

HY-LOK präsentierte in der am 09.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 853,58 KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1139,00 KRW erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,28 Prozent auf 59,38 Milliarden KRW. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 53,85 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at