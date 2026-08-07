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07.08.2026 06:31:29
Hyakujushi Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hyakujushi Bank hat am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 54,64 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 42,32 JPY je Aktie in den Büchern standen.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 24,56 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 20,95 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hyakujushi Bank einen Umsatz von 20,30 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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