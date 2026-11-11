Hyakujushi Bank: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hyakujushi Bank lud am 10.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 60,78 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hyakujushi Bank 36,33 JPY je Aktie erwirtschaftet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 25,11 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,06 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hyakujushi Bank einen Umsatz von 21,27 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at