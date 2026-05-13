Hyakujushi Bank: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hyakujushi Bank hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48,43 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Hyakujushi Bank 32,63 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hyakujushi Bank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 24,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 23,53 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 18,90 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 166,07 JPY für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 120,31 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,73 Prozent auf 87,79 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 88,44 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at