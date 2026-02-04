Hyakujushi Bank: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hyakujushi Bank hat am 03.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es stand ein EPS von 155,99 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hyakujushi Bank noch ein Gewinn pro Aktie von 117,11 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 24,18 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18,27 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 22,69 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at