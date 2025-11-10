Hyakujushi Bank stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hyakujushi Bank hat sich am 07.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 145,30 JPY, nach 75,05 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 21,27 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 19,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,83 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at