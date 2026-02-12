Hyatt Hotels Aktie

Hyatt Hotels für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0YAKV / ISIN: US4485791028

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
12.02.2026 13:49:48

Hyatt Hotels Posts Narrower Loss In Q4

(RTTNews) - Hyatt Hotels (H) reported a fourth quarter net loss to company of $20 million compared to a loss of $56 million, a year ago. Loss per share was $0.21 compared to a loss of $0.58. Adjusted EBITDA increased to $292 million from $255 million. Adjusted earnings per share increased to $1.33 from $0.42.

Total revenues increased to $1.79 billion from $1.60 billion, prior year. Comparable system-wide hotels RevPAR growth was 4.0% in the fourth quarter.

For 2026, the company expects net income attributable to Hyatt Hotels in a range of $235 - $320 million.

In pre-market trading on NYSE, Hyatt shares are down 0.91 percent to $167.00.

For more earnings news, earnings calendar, and earnings for stocks, visit rttnews.com.

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Hyatt Hotels

mehr Nachrichten