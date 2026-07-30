Hybe gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hybe veröffentlichte am 28.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS wurde auf 2373,43 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 435,00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hybe mit einem Umsatz von insgesamt 1 450,00 Milliarden KRW abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 705,65 Milliarden KRW erwirtschaftet worden waren, um 105,48 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at