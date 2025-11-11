Hybe mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hybe präsentierte am 10.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -1194,09 KRW. Ein Jahr zuvor waren 153,00 KRW je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 727,18 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 527,85 Milliarden KRW umgesetzt.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 895,02 KRW gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 690,51 Milliarden KRW gesehen.

Redaktion finanzen.at