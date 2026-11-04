Hybe präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hybe präsentierte in der am 03.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 157,75 KRW gegenüber -1210,000 KRW im Vorjahresquartal verkündet.

Im abgelaufenen Quartal hat Hybe 1 525,70 Milliarden KRW umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 109,81 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 727,18 Milliarden KRW erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at