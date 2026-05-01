Hybe: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hybe lud am 29.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Hybe hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 3680,24 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1449,00 KRW je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Hybe im vergangenen Quartal 698,30 Milliarden KRW verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hybe 500,61 Milliarden KRW umsetzen können.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 1477,325 KRW je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 652,51 Milliarden KRW geschätzt.

Redaktion finanzen.at