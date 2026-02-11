Hybrid Financial Services hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hybrid Financial Services gab am 10.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,15 INR, nach 0,110 INR im Vorjahresvergleich.

Hybrid Financial Services hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 12,4 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 5,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 13,0 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at