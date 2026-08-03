Hybrid Financial Services präsentierte Quartalsergebnisse

Hybrid Financial Services hat am 31.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,20 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,250 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Hybrid Financial Services mit einem Umsatz von insgesamt 15,1 Millionen INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,1 Millionen INR erwirtschaftet worden waren, um 0,33 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at