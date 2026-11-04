Hybrid Financial Services: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hybrid Financial Services hat am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,40 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,370 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz wurde auf 20,4 Millionen INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 18,5 Millionen INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at