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18.05.2026 06:31:29
Hybrid Technologies präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Hybrid Technologies hat sich am 15.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,91 JPY gegenüber -0,680 JPY im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,22 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 168,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 824,1 Millionen JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
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