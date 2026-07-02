CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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02.07.2026 21:25:00
Hybrids are the breakout star of the U.S. car market as EV demand fades
Hybrids aren’t a bridge to EVs anymore — instead, they’re winning on function and price.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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