05.03.2026 06:31:28
Hycroft Mining A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt
Hycroft Mining A präsentierte am 03.03.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,09 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,500 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 0,940 USD gegenüber -2,630 USD im Vorjahr verkündet.
Die Prognosen der Analysten hatten für das Gesamtjahr bei einem Verlust je Aktie von 1,000 USD gelegen. Auf Umsatzseite hatten sich die Experten-Schätzungen bei 4,40 Millionen USD, befunden.
