Hycroft Mining A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hycroft Mining A präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hycroft Mining A ein EPS von -0,470 USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at