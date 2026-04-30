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30.04.2026 06:31:29
Hycroft Mining A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hycroft Mining A präsentierte am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,54 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hycroft Mining A ein EPS von -0,470 USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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