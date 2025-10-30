Hycroft Mining A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hycroft Mining A hat am 28.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,22 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,590 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at