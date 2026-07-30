Hycroft Mining A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hycroft Mining A ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hycroft Mining A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 USD gegenüber -0,430 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Redaktion finanzen.at