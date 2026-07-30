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30.07.2026 06:31:29
Hycroft Mining A präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Hycroft Mining A ließ sich am 28.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hycroft Mining A die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,23 USD gegenüber -0,430 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Redaktion finanzen.at
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