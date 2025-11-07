Hydra Industries Acquisition präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hydra Industries Acquisition hat am 05.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 USD gegenüber 0,120 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 86,2 Millionen USD gegenüber 78,0 Millionen USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at