Hydra Industries Acquisition stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hydra Industries Acquisition lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,01 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten -0,270 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 24,28 Prozent zurück. Hier wurden 60,8 Millionen USD gegenüber 80,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at