11.03.2026 06:31:29
Hydra Industries Acquisition: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Hydra Industries Acquisition hat am 10.03.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,25 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 2,33 USD je Aktie erwirtschaftet worden.
Der Umsatz wurde auf 77,2 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 6,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 83,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,580 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren 2,22 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hydra Industries Acquisition 304,10 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 2,36 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 297,10 Millionen USD erwirtschaftet worden.
