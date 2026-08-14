Hydro One hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hydro One hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,62 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,540 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 11,42 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2,30 Milliarden CAD umgesetzt, gegenüber 2,07 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at