Hydro One legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Hydro One hat am 13.02.2024 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt.

Das EPS lag bei 0,300 CAD. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,300 CAD ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 46,89 Prozent auf 989,0 Millionen CAD. Im Vorjahresviertel hatte Hydro One 1,86 Milliarden CAD umgesetzt.

Die Schätzungen der Analysten für das Quartal hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,298 CAD sowie einen Umsatz von 1,91 Milliarden CAD belaufen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 1,80 CAD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 7,85 Milliarden CAD geschätzt.

Redaktion finanzen.at