Hydro One präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Hydro One hat am 14.08.2024 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2024 endete.

Das EPS wurde auf 0,49 CAD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0,440 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 2,03 Milliarden CAD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,86 Milliarden CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at