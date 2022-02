Hydro One präsentierte Quartalsergebnisse

Hydro One hat am 25.02.2022 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2021 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,260 CAD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,270 CAD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Quartal hat Hydro One mit einem Umsatz von insgesamt 865,0 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,87 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren, um 53,67 Prozent verringert.

Die Schätzungen der Analysten hatten für das Quartals-EPS bei 0,270 CAD gelegen. Beim Umsatz waren die Experten von 1,82 Milliarden CAD ausgegangen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,61 CAD präsentiert. Im Vorjahr hatte Hydro One ein EPS von 1,51 CAD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 3,65 Milliarden CAD in den Büchern – ein Minus von 49,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hydro One 7,29 Milliarden CAD erwirtschaftet hatte.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,61 CAD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 7,38 Milliarden CAD taxiert.

Redaktion finanzen.at