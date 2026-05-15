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15.05.2026 06:31:29
Hydro One: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Hydro One hat am 13.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 CAD eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,600 CAD je Aktie erzielt worden.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 9,97 Prozent auf 2,65 Milliarden CAD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 2,41 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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