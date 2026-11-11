Hydro One stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hydro One äußerte sich am 10.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,68 CAD, nach 0,700 CAD im Vorjahresvergleich.

Im abgelaufenen Quartal hat Hydro One 2,49 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,35 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,30 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at