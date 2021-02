Hydro One stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hydro One hat am 24.02.2021 das Zahlenwerk zum am 31.12.2020 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 0,270 CAD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hydro One 0,350 CAD je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,86 Prozent auf 1,87 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,72 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick der Analysten auf das Quartal hatte auf einen Gewinn je Aktie von 0,285 CAD hingedeutet. Auf der Umsatzseite hatten Experten 1,57 Milliarden CAD erwartet.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,51 CAD eingefahren. Im Vorjahr waren 1,53 CAD je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat Hydro One 7,29 Milliarden CAD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,50 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 6,48 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Insgesamt hatten Analysten für das Gesamtjahr einen Gewinn von 1,53 CAD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 6,99 Milliarden CAD taxiert.

Redaktion finanzen.at