Hydro One verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hydro One hat am 11.11.2022 die Bücher zum am 30.09.2022 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,510 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,500 CAD je Aktie generiert.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 44,17 Prozent auf 1,07 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 1,91 Milliarden CAD gelegen.

Analysten waren von einem Gewinn je Aktie von 0,486 CAD ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 2,16 Milliarden CAD in den Büchern stehen werden.

Redaktion finanzen.at